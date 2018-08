Coppa Italia:Ladispoli-Flaminia e Ostia- Budoni. Slittano i calendari

di Ugo Baldi

Serie D, tutto pronto per la Coppa Italia Si parte il 19 agosto con le gare del turno preliminare. 26 agosto il primo turno. Giovani D valore, settima edizione per l'iniziativa che sostiene la crescita dei nuovi talenti. Roma, 11 agosto 2018 - Tutto pronto per la Coppa Italia di Serie D. La formula della competizione, vinta nella passata stagione dal Campodarsego, è stata confermata in pieno. Si parte il 19 agosto con le 48 sfide del Turno Preliminare. Il 26 agosto si giocherà il Primo Turno: in tutto 55 gare che vedranno coinvolte le vincenti del preliminare, le 8 partecipanti alla Frecciarossa Cup (tranne l’Imolese ripescata in Serie C) ed il San Donato Tavarnelle, finalista della passata edizione. Il regolamento della Coppa Italia prevede la disputa di gare di sola andata, ad eccezione delle semifinali. Finalissima in campo neutro fissata per sabato 18 maggio 2019.



Domenica 19 agosto 2018 TURNO PRELIMINARE - gara unica

Domenica 26 agosto 2018 1° TURNO -

gara unica Mercoledì 26 settembre 2018 TRENTADUESIMI DI FINALE -

gara unica Mercoledì 31 ottobre 2018 SEDICESIMI DI FINALE - gara unica Mercoledì 28 novembre 2018 OTTAVI DI FINALE - gara unica Mercoledì 12 dicembre 2018 QUARTI DI FINALE - gara unica Mercoledì 27 marzo 2019 SEMIFINALE - andata Mercoledì 3 aprile 2019 SEMIFINALE - ritorno Sabato 18 maggio 2019 FINALE - gara unica

TURNO PRELIMINARE 19 agosto 2018 – ore 16.00 per quello che riguardal le squadre laziali.

Gara 32 Città di Anagni-Isernia Gara 33 Anzio-Vis Artena Gara 34 Ladispoli-Flaminia Gara 35 Ostia-Budoni TURNO 26 agosto 2018 –

Gara 31 Vincente 35-Aprilia Racing Club Gara 32 Vincente 36-Vincente37 Gara 33 Trastevere-Vincente 34 Gara 34 Sff Atletico-Vincente 29 Gara 35 Latina-Vincente 33 Gara 36 Monterosi-Lupa Roma Gara 37 Cassino-Vincente 32

Giovani D valore Settima edizione per l'iniziativa che sostiene la crescita dei nuovi talenti. Giovani D valore: Per la settima stagione consecutiva il Dipartimento Interregionale, grazie al sostegno della Lega Nazionale Dilettanti, conferma lo stanziamento di risorse economiche per le società che sceglieranno la linea verde, utilizzando il maggior numero di giovani calciatori. Anche per il campionato 2018/2019, la LND destinerà un plafond di 450.000 euro ai club che dalla prima alla ventottesima giornata avranno maggiormente schierato, nell'undici titolare, oltre ai quattro under già previsti dal regolamento, dei giocatori delle classi 1998, 1999, 2000, 2001 e 2002. Per Per ognuno di questi giovani (con maggior attenzione a quelli provenienti dai vivai) sarà assegnato un punteggio che genererà a fine anno una speciale classifica: le prime tre squadre di ogni girone riceveranno rispettivamente 25.000, 15.000 e 10.000 euro. Tutti i dettagli sono presenti nel regolamento disponibile a questo link

« “La Lega Nazionale Dilettanti prosegue con decisione la sua politica a sostegno dei giovani – ha spiegato il Presidente LND Cosimo Sibilia – e lo fa in maniera concreta, mettendo a disposizione delle risorse destinate alla valorizzazione dei ragazzi che giocano nel nostro campionato di vertice»”.

«“La conferma di questa iniziativa è il risultato del suo successo – questo il commento di Luigi Barbiero, coordinatore del Dipartimento Interregionale – Giovani D valore ha permesso alle società di offrire serie opportunità di crescita ai propri talenti, innescando un processo virtuoso basato su una consistenza economica»”.

Gironi e calendari Composizione a dopo Ferragosto. Questa la previsione del Dipartimento Interregionale. Il Dipartimento Interregionale, alla luce degli eventi che stanno interessando la definizione dell'organici, ritiene opportuno prevedere la composizione dei gironi e la compilazione dei calendari in una data appena successiva alla settimana di Ferragosto.

