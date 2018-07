di Andrea Gionti

Il Terracina Beach Soccer Club ha battuto per 8-6 anche il sorprendente Canalicchio Catania (assente per squalifica la stella Alan) ed è volata in finale di Coppa Italia a tre anni di distanza. Nello scenario toscano del Beach Stadium “Matteo Valenti” avvio di marca pontina con l'uno-due del brasiliano Wesley. Gli etnei non demordono e risalgono la china con Orlando, ma arriva poi il rigore del 3-1 segnato dall’altro carioca Duarte. Prima del finale di frazione i tigrotti allungano con la cavalcata vincente di Borelli. Nel secondo periodo i biancocelesti vanno a segno con Duarte, prima di accusare un leggero rilassamento che favorisce la reazione rossoazzurra. A bersaglio in meno di 30" il solito Rafinha e Calmon per il 3-5, ma proprio sul più bello il numero uno Eliott avanza palleggiando inventando da lontano il 6-3. Nell’ultimo periodo Borelli sale ancora in cattedra, trasformando con un preciso piattone destro il colpo di testa di Carotenuto. Nei minuti conclusivi Rafinha accorcia le distanze pescando sul tiro libero un altro capolavoro: da sottolineare infine il gol del terracinese doc Olleia direttamente da calcio d’angolo. Domenica alle 18 la finalissima contro la DomusBet Catania degli ex Palmacci e Altobelli che oggi ha superato 7-6 i padroni di casa del Viareggio.



