di Mauro Topini

Vince il Garbatella Giardinetti la finale della coppa Lazio di Prima Categoria, gara giocata sul campo Le Muracciole di Aranova. Il club romano, già promosso in Promozione attraverso il campionato, ha superato il Pescai Romana ai calci di rigore, dopo che i tempi regolamentari si erano chiusi sull'uno a uno. Curiosamente, i gol deell'uno a uno che ha determinato i tiri di rigore, portano entrambi la firma di Federici: Daniele è quello del Pescia Roma, Federico quello del Giardinetti Garbatella, che torna in Promozione a distanza di una stagione dalla retrocessione.



GARBATELLA GIARDINETTI: Rossi, Pascoletti, Forte (4' st Tufshe), Paoliello, Leccese, Santoni (3' pts Brancati), De Cicco (26' st Gatta), Turcanelli (6' st Di Cicco), Federici Fed., Grosso, Bendia. A disp. Cortini, Annunziata, Erbacci. All. Russo

NUOVA PESCIA ROMANA: Casali, Raucci (15' st Ventolini M.), Brizi (39' st Borzacchi), Negro, Isidori, Ingrosso, Scatena, Ventolini F. (7'st Perazza), Ceccarini, Federici Dan. (14'sts Barcaroli), Bisozzi (12' st Codoni). A disp. Felici, Codoni, Perazza, Rapaccioni. All. Manegaldo.

Arbitro: Lupiski di Albano

Assistenti: Rastelli di Ostia e Gooklooluk di Civitavecchia

Reti: 25'pt Federici Dan. (P), 18' st Federici Fed. (G)

Note: ammoniti Federici Fed. e Ingrosso

