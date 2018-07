di Nicola Gentile

La Corneto Tarquinia si muove sul mercato in previsione della sua ammissione al campionato di Promozione, nel quale fa ritorno dopo la retrocessione in Prima Categoria. Il club rossoblù, dopo aver ottenuto il sì da alcuni calciatori già in rosa (Iacomini su tutti) sta per ottenere la firma di uno degli attaccanti più ricercati della Promozione, quel Mauro Catracchia che ha chiuso l'ultima stagione indossando la maglia della Compagnia Portuale, portata a un passo dal ritorno in Eccellenza. Catracchia, che garantisce gol a doppia cifra, ha una lunga carriera sui campi di tutta la Regione. Già attaccante della Rappresentativa Regionale Juniores, quando indossava la maglia del Torrenova, Catracchia ha avuto anche un breve esperienza nell'Inter.

