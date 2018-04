Corsa salvezza, domenica tre gare per un futuro ancora... d'Eccellenza

di Mauro Topini

La volata è lanciata, per un arrivo che vedrà almeno due squadre piangere subito e altre quattro aggrapparsi disperatamente ai play-out per evitare la retrocessione in Promozione. E' la volata salvezza, che da domenica e pe tre settimane (c'è il di mezzo turno infrasettimanale di mercoledì 25 aprile) terrà viva almeno metà della classifica del girone B dell'Eccellenza. Otto le squadre raggruppate in quindici punti che, considerando che ce ne sono in palio 12, rappresenta la forbice nella quale tutto può ancora accadere.



Già domenica, con ben tre scontri diretti, qualcosa in più potrà essere scritto. soprattutto per le due squadre che al momento sono in fondo alla classifica, e sono il Roccasecca e il Colleferro, entrambe appaiate a quota 24. Le sfide dirette in programma domenica per queste due squadre rappresentano un vero e proprio momento verità. Il Roccasecca andrà a giocare a Montespaccato, campo per niente facile, contro la squadra che dovrà giocare, da qui alla fine, tre scontri diretti per la salvezza e che con i suoi 32 punti (a cui è arrivata dopo il successo esterno sul campo dell'Almas Roma) può pensare di salvarsi totalizzando sei punti in quattro gare.



Anche il Colleferro poggia le speranze salvezza su due scontri diretti: quello di domenica contro la Cavese e quello del 25 aprile contro il Morolo. Entrambi gli scontri da giocare al Caslini. Così come in casa, i rossoneri (che su quattro sfide una sola la giocheranno in trasferta, sia pure sul campo della Team Nuova Florida) giocheranno l'ultima gara stagionale, altra gara-salvezza contro il Montespaccato che, a quel punto però, potrebbe anche essere già fuori dalla mischia.



Tra Colleferro e Montespaccato, altre due squadre tremano e quella che sembra maggiormente in difficoltà è il Formia, che ha un solo scontro diretto (mercoledì 25 a Montespaccato, gara ad alto rischio considerando i trascorsi tra le due squadre nella coppa di Promozione della scorsa stagione...), ma deve giocare sul campo della Nuova Florida (domenica), ancora in corsa per il salto di categoria; più abbordabili, alla luce delle tranquille situazioni di classifica, le ultime due sfide, contro la Virtus Nettuno (in trasferta) e la Play Eur (in casa).



A quota 29 (rischio retrocessione diretta, quindi) c'è la Cavese che domenica ospita il Colleferro in un derby che sarà ad alta tensione. Poi, i biancazzurri andranno a giocare nella vicina Bellegra prima di ospitare, in un altro scontro diretto (anche se i 37 punti dei ciociari affievoliscono molto questo termine) il Morolo, prima di chiudere sul campo del Pomezia che, salvo clamorosi co,pi di scena, sembra essersi tirato fuori dalla lotta promozione, lasciando solo spiragli per quella per gli spareggi nazionali. Per il Morolo, il discorso salvezza potrebbe comunque chiudersi già domenica, se riuscirà a fare risultato pieno con l'Audace. Stesso discorso per l'Arce, che affronta un Casal Barriera che con 39 punti, pur non essendo aritmicamente salvo, è quello che può dormire sonni (quasi) tranquilli.



ECCO IL CALENDARIO DELLE ULTIME QUATTRO GIORNATE



31 GIORNATA (domenica)

MONTESPACCATO - ROCCASECCA

COLLEFERRO - CAVESE 1919

TEAM NUOVA FLORIDA - FORMIA

ARCE - CASAL BARRIERA

MOROLO - AUDACE



32 GIORNATA (mercoledì 25)

VIRTUS NETTUNO - ROCCASECCA TST

COLLEFERRO -MOROLO

FORMIA - MONTESPACCATO

CAVESE - SERPENTARA BELLEGRAOLEVAN

LATINA S.SERMONETA - ARCE

CASAL BARRIERA - INSIEME AUSONIA



33 GIORNATA (domenica 29)

PLAY EUR - ROCCASECCA TST

TEAM NUOVA FLORIDA - COLLEFERRO

VIRTUS NETTUNO - FORMIA

CAVESE - MOROLO

MONTESPACCATO - AUDACE

ARCE - ALMAS ROMA

CITTA DI ANAGNI - CASAL BARRIERA



34 GIORNATA (domenica 6 maggio)

ROCASECCA TST - ARCE

COLLEFERRO - MONTESPACCATO

FORMIA - PLAY EUR

POMEZIA - CAVESE 1919

MOROLO - TEAM NUOVA FLORIDA

CASAL BARRIERA - SERPENTARA

