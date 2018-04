di Nicola Gentile

Dieci squadre in quindici punti, con 12 a disposizione per alimentare speranze di salvezza. Due in più, di squadre, rispetto al girone B che fa correre qualche rischio (molto relativo) a chi sta a quota 39, mentre nel girone è la Valle del Tevere (a quota 40) a dover fare ancora un paio di punti almeno per evitare spiacevoli sorprese. Legate ai play-out e non certo alla retrocessione diretta, che dista 13 lunghezze. Anche il Monte Grotte Celoni, che di punti ne ha 37, ha un vantaggio tale (10 punti) sulla quota retrocessione diretta che è difficile pensare ad uno scivolone finale, dopo un campionato che era iniziato con parecchie apprensioni ma che, con l'arrivo di Diego Leone sulla panchina, ha cambiato completamente aspetto.



La quota dalla quale c'è da preoccuparsi è quella che abbraccia il gruppo ad otto formato dal Monti Cimini (ultimo a quota 25 punti) fino alla coppia Lepanto-Civitavecchia, attestata sui 34 punti. Sette lunghezze che dividono l'inferno dal purgatorio/paradiso. E con tante squadre coì coinvolte, inevitabile che dmenica ci sia una sfilza di scontri diretti, dopo i quali si potrà fare qualche considerazione in più sulla volata finale. E' probabilmente da ultima spiaggia (per i viterbesi) la sfida tra Monti Cimini e Civitavecchia, che si giocarà a Vignanello e che rappresenta il primo dei tre confronti diretti che i giallobù hanno a disposizione per invertire la rotta di una stagione nata male e che sta per finire peggio. Dopo aver ospitato il Civitavecchia, la Monti Cimini andrà a far visita alla Pro Calcio Tor Sapienza e al Monte Grotte Celoni, prima di chiudere contro un'Unipomezia a dir poco frastornato da stagione piena di illusioni e delusioni.



In caduta libera, o quasi, appare anche il Tolfa che non riesce più a vincere e risalire la china. I biancorossi sono a 27 punti, al fianco di Real Monterotondo e Boreale, ma con un calendario proibitivo. Domenica c'è la visita alla Valle del Tevere (che non può regalare punti per evitare di essere risucchiata e che proprio battendo il Tolfa potrebbe tirarsi fuori definitvamente dalla lotta-salvezza), poi ospiterà il Ladispoli (reduce dalla sfida promozione con l'Artena e in corsa per il salto in serie D o il posto agli spareggi nazionali) e andrà a far visita alla Vis Artena (vale lo stesso discorso fatto per il Ladispoli) prima di chiudere ospitando il Monte Grotte Celoni, che a quel punto potrebbe essere fuori dai giochi.



Calendario difficile anche per il Real Monterotondo, che ospiterà l'Astrea e vorrà confermarsi ammazzagrandi sul proprio campo, prima di affrontare le sfide dirette con l'Atletico Vescovio (in trasferta) e con il Lepanto in casa. Chiusura di campionato, sul campo dei cugini dell'Eeretum che, al di là della rivalità sportiva, potrebbero anche non giocare alla morte contro la squadra concittadina. Anche la Boreale domenica si gioca una grande chance di salvezza, perché affronterà in casa il Lepanto, che è avanti sette punti e in caso di ko potrebbe essere risucchiato nella mischia di bassa-classifica. Dove c'è il Tor Sapienza, che ospita il Monte Grotte Celoni e il Monte Cimini nel giron di tre giorni, affidando a questo lasso di tempo le speranze di evitare non solo il play-out ma soprattutto la retrocessione diretta.



Situazione che galleggia tra il facile e il complicato, quella dell'Atletico Vescovio. Domenica i biancorssi giocano sul campo del Città di Ciampino (ormai fuori da tutti i giochi) e se dovessero fare punti-pesanti, allora la sfida dirette con il Real Monterotondo potrebbe assumere contorni meno drammatici. Considerando anche che l'ultima gara, il Vescovio ospiterà il Ladispoli e lì ci sarà da capire se ai tirrenici serviranno punti promozione o meno.



Il calendario delle ultime 4 giornate:



31 GIORNATA



BOREALE - LEPANTO

CITTA DI CIAMPINO- ATLETICO VESCOVIO

CIVITAVECCHIA 1920 - MONTI CIMINI

P.C. TOR SAPIENZA - MONTE GROTTE CELONI

REAL MONTEROTONDO - ASTREA

VALLE DEL TEVERE - TOLFA



32 GIORNATA



ATLETICO VESCOVIO - REAL MONTEROTONDO

CIVITAVECCHIA 1920 - UNIPOMEZIA

ERETUM MONTEROTONDO - BOREALE

LADISPOLI - TOLFA

LEPANTO - CITTA' DI CIAMPINO

MONTE GROTTE CELONI - VIS ARTENA

P.C. TOR SAPIENZA - MONTI CIMINI

33 GIORNATA



BOREALE - CRECAS

CYNTHIA 1920 - CIVITAVECCHIA 1920

MONTE GROTTE CELONI - MONTI CIMINI

REAL MONTEROTONDO - LEPANTO

UNIPOMEZIA - P.C.TOR SAPIENZA

VALLE DEL TEVERE - ATLETICO VESCOVIO

VIS ARTENA - TOLFA



34 GIORNATA



ATLETICO VESCOVIO - LADISPOLI

CIVITAVECCHIA 1920 - BOREALE

ERETUM MONTEROTONDO - REAL MONTEROTONDO

LEPANTO - VALLE DEL TEVERE

MONTI CIMINI - UNIPOMEZIA

P.C. TOR SAPIENZXA - CYNTHIA 1920

TOLFA - MONTE GROTTE CELONI



* sottolineati quelli che ad oggi sono scontri diretti per la salvezza



