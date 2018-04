Corsa scudetto e Champions, per i bookies favorite Juve e Roma

di Redazione Sport

Cinque partite alla fine del campionato, oltre 450 minuti da giocare con il coltello tra i denti per aggiudicarsi lo Scudetto, la qualificazione in Champions e in Europa League. Better, il marchio di scommesse di Lottomatica, offre agli appassioni sportivi le quote 'antepost' per questo rush finale di campionato. Per la corsa al tricolore è duello serrato tra la capolista Juventus e il Napoli che è distanziato di quattro punti. Le due squadre si affronteranno domenica in un match che potrebbe essere decisivo per la conquista dello scudetto che attualmente, nelle quote 'antepost', vede avanti i bianconeri a 1,17 e i partenopei a 5,00. Per gli altri due posti in Champions League è una corsa a tre: Better inserisce la Roma, quotata a 2,30, come favorita, poi la Lazio e l'Inter entrambe a 3,00. La squadra di Inzaghi e quella di Spalletti si affronteranno all'Olimpico nell'ultima giornata di campionato e questa potrebbe essere la sfida decisiva. La compagine che non si qualificherà in Champions è, vista la classifica, già ad un passo dalla qualificazione in Europa League che, in attesa della finale di Coppa Italia tra Juventus e Milan (rossoneri qualificati in caso di vittoria), vede 5 pretendenti per 2 posti: le quote Better sorridono al Milan quotato a 1,60, poi Atalanta a 3,25, Fiorentina a 5,50, Sampdoria a 8,50 e Torino a 40,00.

© RIPRODUZIONE RISERVATA