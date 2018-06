Da Pirlo a Batistuta e Gilardino: i nuovi mister del calcio

di Mimmo Ferretti

L’appuntamento è per domani mattina a Coverciano. Comincia il corso per diventare allenatore riservato a ex calciatori professionisti. Duecentodieci ore di lezione fino al 19 luglio quando, dopo un esame, i partecipanti riceveranno (o no...) il patentino Uefa B e Uefa A, che darà loro la possibilità di guidare tutte le formazioni giovanili – comprese le Primavera – e le prime squadre fino alla Serie C. Con l’Uefa A, inoltre, sarà possibile essere tesserati come allenatori in seconda sia in Serie A che in Serie B. Fin qui la teoria. Poi, però, c’è la pratica, intesa come elenco dei partecipanti. E qui scatta la curiosità, perché nella lista ci sono due campioni del mondo, Andrea Pirlo e Alberto Gilardino, poi, tra gli altri, un certo Gabriel Omar Batistuta. Roba da leccarsi i baffi, o no?



