di Andrea Gionti

E’ arrivato il grosso colpo che era stato annunciato dal ds del Cos Latina Filippo Di Marco, squadra neopromossa in Prima Categoria. In maglia biancoverde arriva l’esperto bomber Stefano Cocuzzi, 31enne di Latina che quest’anno con il San Michele e Donato in Promozione ha siglato ben 23 reti nel girone C. Dopo sei anni e oltre 200 gol, di cui 100 soltanto con i borghigiani, si separano quindi le strade e per il Cos è sicuramente un acquisto di altissimo spessore che pone la compagine del capoluogo tra le favorite. Soddisfatto dell’operazione il ds Di Marco: «Un ringraziamento alla famiglia Rinaldi e con Stefano è bastato un attimo per definire l’accordo. Il nostro mercato finisce qui, abbiamo una rosa composta da 28 giocatori, la stagione è lunga, saremo impegnati anche per la Coppa Lazio. Vogliamo arrivare il più lontano possibile in tutte e due le competizioni». Cocuzzi è cresciuto nel settore giovanile nerazzurro con la trafila dagli allievi nazionali alla Beretti quando esordì in prima squadra nel maggio 2005 con l’allenatore Giancarlo Favarin, che lo lanciò in C2 nel match contro la Nocerina. Poi trascorse la sua carriera tra Cisterna Montello (Eccellenza) e soprattutto in Promozione tra Sezze, Pontinia, Bassiano, San Michele, Borgo Sabotino, Campo Boario (23 reti quell’anno tra campionato e Coppa Italia), prima del suo ritorno al San Michele che era diventata quasi la sua seconda casa.

© RIPRODUZIONE RISERVATA