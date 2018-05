di Andrea Gionti

Il Nuovo Cos Latina è stato festeggiato in Comune per la vittoria del campionato di Seconda Categoria e l’accesso in Prima a suon di numeri altisonanti. Nel girone L su 26 gare un ruolino di marcia di 19 vittorie, 4 pareggi e 3 sconfitte, miglior attacco con 82 gol e seconda migliore difesa con 23 reti ex aequo con il Roccasecca dei Volsci e alle spalle del S.S. Pietro e Paolo (20). Un torneo dominato in lungo e in largo e la riconquista della Prima categoria festeggiata dopo ben 85 anni d’assenza: era dal lontano 1933 che mancavano i biancoverdi. C’è già il primo colpo per la prossima stagione e si tratta di un acquisto di livello: il brasiliano Robson Machado Toledo, classe ’81, 56 presenze nella serie B italiana e dal 2014 al 2016 in D con i liguri del Rapallo Bogliasco, dove ha collezionato 50 presenze firmando 7 reti. È bastata una chiamata del ds Filippo Di Marco, che sta lavorando alacremente anche per il nome del nuovo allenatore dopo l’avventura in panchina di Moreno Mancini. Sarà un Cos Latina che rivestirà il ruolo di mina vagante, anche se il presidente Dario Dragotta e il suo vice Rino Somma sono ben consapevoli di avere a disposizione un gruppo che potrà recitare un ruolo di primo piano.



Intanto i festeggiamenti non si sono fermati e sono proseguiti anche in Comune a Latina, dove l’intera squadra e lo staff tecnico sono stati ricevuti nell’aula consiliare dal sindaco Damiano Coletta. «E’ il coronamento di tanti sacrifici fatti. Il Cos Latina è una società storica, ho fatto tanto per tenerla in vita. Quest’anno con l’arrivo di nuovi dirigenti si è potuto fare il salto di qualità. Credo sia stato un premio meritato, siamo stati l'unica società a vincere un titolo, sia nel calcio che negli altri sport – afferma il presidente Dragotta – Bella l’accoglienza ricevuta in Comune come una vera società professionistica». È stata donata una targa ricordo per la vittoria del campionato, un segno di amicizia per il club più antico della città, un premio che ha un sapore ancora più importante dopo le retrocessioni del R11 Latina e del Sa.Ma.Gor». Entro la fine del mese saranno annunciati i primi acquisti e il nuovo allenatore.

