Cosenza raggiunto allo scadere, spettacolo Cittadella e Foggia. Pari a Verona

di Vanni Zagnoli

Sedici anni e 4 fallimenti dopo, il Cosenza si affaccia in B e culla il successo sino al 95’, l’Ascoli pareggia con Brosco. Dilagano il sempre sorprendente Cittadella sul Crotone, che pure teoricamente spera di soffiare la serie A al Chievo, e del Foggia sul Carpi del debuttante Chezzi.



Ascoli-Cosenza 1-1. Al Del Luca, i bianconeri sfiorano il vantaggio con Ardemagni e Cavion, il gol calabrese al 19’: cross da destra di Corsi, Tutino sfiora, Riccardo Maniero aggancia a centro area e infila di destro. Altre due chances silane, con Maniero e Tutino, con deviazione di Perucchini. Il pari è giusto, lo ottiene con Brosco, di destro, sotto la pioggia.



Cittadella-Crotone 3-0 Venturato è specialista nelle partenze, i granata sono teoricamente indeboliti eppure trovano il gol subito, con Scappini, servito da Finotto. Paleari nega il pari a Simy, poi per poco non va a buon fine l’assist del 2-0, di Scappini. Il bis è alla ripresa, con suggerimento di Finotto per Schenetti, diagonale imprendibile. A 7’ dalla fine, espulso Golemic, del Crotone, per fallo a palla lontana su Settembrini. Che avvicina il bis, servito da Strizzolo. Lo ottiene proprio Strizzolo, su conclusione ribattuta di Schenetti e palo di Benedetti.



Foggia-Carpi 4-2 A metà tempo punizione di Kragl, protagonista come nella scorsa stagione, e gol di testa di Camporese per i dauni. Nel secondo tempo, al 5’ Loiacono, dal limite, con rientro sul sinistro, poi il tris di Tonucci, deviazione su corner di Kragl. Carraro innesca Cicerelli, destro a giro e poker. Il Carpi segna con Mokulu (conclusione di Jelenic non trattenuta da Bizzarri) e con Jelenic, su respinta di Camporese.



Verona-Padova 1-1 Derby vivace, al Bentegodi, il Padova recupera un punto meritato, contro la favorita per il ritorno in serie A. Vantaggio Hellas su punizione di Almici, al 24’, l’ex Cremonese era al rientro dopo 6 mesi. Al 36’ pareggia in acrobazia Luca Ravanelli, il figlio dell’ex bomber juventino, al debutto in B, servito da Clemenza.



Poche le conclusioni dei gialloblù, mentre il portiere di casa Silvestri è decisivo su Capelli. Nel secondo tempo cresce il Verona, ma è a Bonazzoli che viene annullato un gol per fuorigioco dubbio. Caracciolo di destro e poi di testa avvicina il vantaggio, così pure Pazzini, partito in panchina, a 34 anni, come capitava con Pecchia, la scorsa stagione, sino al punto di essere ceduto.

