Cosenza-Verona non si gioca: terreno impraticabile. Il sindaco Occhiuto: «Vergognoso»

Succede anche questo nel calcio italiano. Dopo un tira e molla durato un paio d'ore, non si gioca Cosenza-Verona, valida per la seconda giornata del campionato di Serie B. Lo ha comunicato la società Cosenza calcio, in una nota. «La partita tra Cosenza ed Hellas Verona - è scritto - non sarà disputata a causa della decisione assunta dal direttore di gara che non ha ritenuto praticabile il terreno gli gioco in alcune zone del manto erboso. Si invitano i sostenitori ad allontanarsi dall'impianto. Altre comunicazioni saranno fornite nelle prossime ore».



«È vergognoso quello che è accaduto, perché c'era già l'idea di non voler disputare la partita a Cosenza. Evidentemente si temeva questa presenza massiccia dei nostri tifosi». Lo ha detto il sindaco di Cosenza Mario Occhiuto in merito al rinvio della prima partita in casa del Cosenza in serie B. «Abbiamo ottemperato a tutte le richieste della Lega - ha aggiunto il primo cittadino - con decine di ispezioni, tutte concluse con parere positivo, e oggi l'arbitro ha dichiarato che il terreno di gioco non è idoneo, contro il parere dei tecnici e dell'ispettore della Lega. Temo che ci sia un piano sotto per arrivare a questo risultato».

