di Paolo Baldi

Tre giocatori in arrivo in casa della Cpc Civitavecchia. La coppia Caputo- Fabietti si è assicurata (a parole poichè manca la firma) il portiere del Civitavecchia Maurizio Nencione, il difensore centrale Roberto Gimelli, anche lui ha giocato con i tirrenici neroazzurri nella passata stagione, e il terzino di fascia (ex Flaminia) Thomas Funari che giocava con l'Anzio in serie D.

