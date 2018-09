Palombara, è già fallito il progetto di sportare il club a Campagnano

L'ex Crecas forse torna a Palombara. La squadra, che da agosto era gestita da alcune persone di Campagnano Romano, dove si è allenata fino ad oggi, è di nuovo con le valigie in mano. Il progetto, nato con il tecnico Marco Scorisini (che si è dimesso alla vigilia del campionato) è dunque fallito, da quello che si è intuito. Ma non finisce quì perchè qualche ulteriore strascico, per via di alcune problematiche legate ai tesseramenti di giocatori, potrebbe arrivare entro fine la mese. «Non sono stati mantenuti degli impegni da parte di chi aveva in gestione la squadra - ha fatto sapere il presidente Fabrizio Valentini - pertanto torno io al comando. C'è da ricostruire tutto, ma lo faremo».

Tra i promotori dell'iniziativa di portare l'ex Crecas a Campagnano c'era l'ex numero uno della Flaminia di Civita Castellana, Roberto Ciappici, che ora gioca a nascondino. «Io ero solo al fianco di alcune persone di Campagnano per dare il mio contributo e portare la mia esperienza. Del resto non so nulla».

Anche il tecnico Pierpaolo Lauretti, arrivato alla seconda giornata e che finora ha collezionato due sconfitte, cade dalla nuvole «Io ho convocato i ragazzi a Campagnano per gli allenamenti e non so che dire». La posizione dell'allenatore, comunque, non dovrebbe essere in dubbio: sarà ancora lui a guidare la squadra.





