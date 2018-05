Scorsini saluta la Crecas e corre verso Monterosi o Civita Castellana

Marco Scorzini ringrazia, ma saluta la Crecas. «Si è concluso domenica - detto- un "percorso",iniziato nove mesi fa con una "rifondazione di squadra"(cambiati 15/20 della rosa) che ci ha visto assoluti protagonisti sino a pochi mesi dal termine, in un girone definito da tutti come uno dei migliori raggruppamenti di Eccellenza degli ultimi quindici anni. Di solito,gli addetti ai lavori,si soffermano sulla classifica finale e sull 'andamento delle ultime gare; Io invece andrò controcorrente volendo ricordare i sette mesi di Campionato giocati alla grande su tutti i campi e il titolo di campione d'inverno Non posso però non menzionare la parte finale del Campionato che ci ha visto in grande difficoltà per i motivi che Io,i ragazzi e tutta la società conoscono molto bene. Lo ammetto è stato difficile fare calcio alla Crecas».

Il futuro? «Tra qualche giorno lo saprete, per ora mi riposo». Il tecnico di Viterbo ha due strada da scegliare a quanto sembra; la Cassia che transita per Monterosi e la Cimina che porta a Civita Castellana.





