Alla Crecas si è dimesso Scorsini. Cavalletto: «Speriamo di ricucire»

di Tiziano Pompili

Un fulmine a ciel sereno in casa Crecas, a poco più di due giorni dall’esordio in Eccellenza in casa del Campus Eur. Ieri sera mister Marco Scorsini ha rassegnato le sue dimissioni, ma la società palombarese spera di poter “ricucire lo strappo” come si evince dalle parole del direttore tecnico Fabio Cavalletto.



«L’allenatore ci ha comunicato questa decisione motivandola con una divergenza di vedute con l’operato della società. Noi siamo convinti che si sia trattato di un malinteso e stasera proveremo a chiarirci. Non vorremmo stravolgimenti a poche ore dall’inizio del campionato. Al momento di più non posso dire».

