Valentini: «Rinuncio all'Eccellenza, la Crecas riparte dalla Promozione»

di Ugo Baldi

Il presidente della Crecas, Fabrizio Valentini cambia marcia dopo sei stagioni alla guida della società rossoblù.

«Ho chiesto di essere iscritto al campionato di Promozione, e di motivi ne ho tanti», annuncia il presidente. «Uno è quello che in Eccellenza i costi sono diventati esagerati. Ho tentato il salto di categoria e non ci sono riuscito anche per demeriti miei, quindi preferisco ricominciare con un nuovo progetto. Ho deciso di dare una svolta importante e pertanto si punterà sulla valorizzazione dei giovani di Palambora e dintorni. Struttureremo in settore dinamico e in grado di sfornare buoni giocatori, anche perchè stiamo costruendo una rete di collaborazioni con altre società per dare l'opportunità a tutti di tentare la carta di giocare ad alti livelli. Gli esempi non mancano».

