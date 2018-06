Crecas, Valentini: «Non cedo il titolo» Gallaccio e Collachi vanno alla Valle

di Ugo Baldi

Il Presidente della Crecas Valentini non molla il titolo: «Se non mi ammettono in Promozione - dice a chiare note - resto in Eccellenza. Farò una squadra di giovani, che punta alla salvezza. Il progetto della valorizzazione dei ragazzi della zona non cambia. Aspetto notizie sulla fattibilità dell'autoretrocessione dal Comitato Regionale; se arriverà il no resto dove sono. Tutti quelli che sparano di approfittarne resteranno delusi». C'è stato un contatto con il Real Monterotondo per uno scambio di titoli, ma tutto è rimasto li. «Intanto Passiatore, Gallaccio e Collachi, hanno deciso di andare alla Valle del Tevere», ha cocluso Valentini.



