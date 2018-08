di Enrico Zarelli

Corre e suda la nuova Tivoli affidata alle cure di Andrea Di Giovanni. Sul tecnico ex Montespaccato, che proprio due stagioni fa porto il club romano dalla Promozione all’Eccellenza, la dirigenza amarantoblu ha voluto scommettere nell’anno del centenario. La squadra, con gli ultimi movimenti di mercato, ha ormai preso forma. Nei prossimi giorni la società potrebbe perfezionare altri accordi in entrata per quanto riguarda gli under, elementi assai preziosi per affrontare al meglio la prossima stagione in Promozione. L’ufficialità del ripescaggio è arrivata la scorsa settimana, con una una nota del Comitato Regionale Lazio.



«La società sta creando tutte le condizioni per poter disputare un’ottima stagione - ha spiegato Di Giovanni - Sono rimasto molto colpito, positivamente, dall’entusiasmo del patron Caucci e quello dello staff». La squadra, al lavoro all’Olindo Galli, sta proseguendo la preparazione ed ha subito iniziato a lavorare sulla tattica, aspetto ritenuto fondamentale da Di Giovanni proprio per favorire l’armonia in un gruppo completamente nuovo, salvo pochissime eccezioni. «In sede di trattativa avevo chiesto di orientare le scelte di mercato su giovani promettenti ma anche su elementi di categoria. - prosegue Di Giovanni - Gli under sono importanti, ma oltre alle doti tecniche devono avere quelle caratteriali. Detto questo sono contento degli acquisti: sono tutte mie prime scelte e delle quali mi assumo la responsabilità. Sapevo fin dall'inizio chi avrei voluto con me: giocatori dediti al sacrificio e animati dalla voglia di crescere. Le amichevoli in programma serviranno proprio a plasmare la squadra, sia dal punto di vista tattico che sotto il profilo psicologico».

© RIPRODUZIONE RISERVATA