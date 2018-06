Cristiano Ronaldo, niente sconto del Real Madrid: la clausola rimane di mille milioni

di Redazione Sport

La clausola di Cristiano Ronaldo resta accessibile a poche società. Il Real Madrid fa sapere, secondo quanto pubblica il Mundo Deportivo, che, chi vuole garantirsi la prestazioni dell'asso portoghese, dovrà sborsare sempre mille milioni. Il che smentisce le voci che si erano diffuse nelle ultime ore su un notevole abbassamento del costo della clausola da parte del club più titolato del mondo, per favorire la cessione dell'attaccante. Per 'CR7', almeno a parole, si erano fatti avanti in tanti, compresa la Juventus, ma solo in caso di abbassamento della clausola a 120 milioni. Al giocatore sono interessati anche l'Arsenal e il Manchester United, la sua ex squadra. A dare il là alla voci di un imminente addio alla 'Casa blancà era stato lo stesso giocatore, all'indomani della conquista della 13/a Champions League, quando Cristiano Ronaldo dichiarò: «È molto bello avere vestito la maglia del Real Madrid, parlerò nei giorni prossimi con il club e si deciderà». A questo si aggiunge il no del club alla richiesta di adeguamento del contratto a 40 milioni a stagione avanzata dall'agente del giocatore.

