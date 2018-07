Russia 2018, calciatori croati in preghiera a Medjugorie

di Franca Giansoldati

Roma - In Croazia si spera nel miracolo. Lo sperano soprattutto i tifosi della nazionale che stanno inondando il web di messaggi e scongiuri per la partita di domani sera, valida per la coppa del mondo contro l'Inghilterra. Tra le immagini virali che in queste ultime ore si stanno diffondendo ce ne è una molto curiosa che raffigura degli atleti in ginocchio davanti alla statua della Madonna, sulla collina pietrosa di Medjugorie, la cittadina in Bosnia-Herzegovina, a pochi chilometri dal confine croato, che nel 1981 fu teatro di apparizioni mariane (non ancora riconosciute dal Vaticano).



La foto che sta girando su Facebook e Twitter racconta di una pietà mariana diffusa anche in ambito sportivo, prima della finale in Russia. I commenti a corredo fanno riferimento alla nazionale di calcio della Croazia che avrebbe così chiesto il miracolo alla Madonnina di Medjugorie. Da una ricerca fatta risulta però che la foto sia stata scattata diversi mesi fa e non tanto alla nazionale croata, ma alla squadra di calcio di Zagabria, la Dinamo.



Invece è vero che l'allenatore della nazionale, Zlatko Dalic, cattolico praticante, si porta sempre in tasca un rosario che sgrana mentre i suoi ragazzi sono in campo a combattere. In una intervista riportata da Zenith e dal settimanale della diocesi di Zagabria, l'allenatore ha spiegato che «solo con la fede l'uomo può tornare sulla strada giusta, anche nelle situazioni che sembrano senza uscita, si trova sempre una soluzione. Tuttavia è necessario credere». Inutile dire che anche domani sera nella tasca destra del suo giubbotto avrà il rosario.











© RIPRODUZIONE RISERVATA