Croazia, finisce male fiaccolata dei tifosi: evacuata l'isola dell'Amore

I fan croati che volevano sostenere la loro nazionale di calcio con una performance con le torce hanno causato un incendio sulla famosa 'Isola dell'Amorè, secondo quanto riferito dai media locali citando i vigili del fuoco. L'incendio è scoppiato venerdì notte e circa un centinaio di persone hanno dovuto essere evacuate dall'isola, che si trova a sud di Zara, sul mare Adriatico, e che dal cielo è a forma di cuore. L'incendio potrebbe essere controllato rapidamente, ha detto la polizia, che ha identificato gli autori, sui cui ora pesa la possibile condanna da sei mesi e cinque anni di prigione. La costa adriatica croata è un luogo ci sono spesso incendi in estate. La nazionale della Croazia si trova oggi a Sochi dove incontrerà la Russia per un poso nelle semifinali del Mondiale 2018, posizione che la selezione dei Balcani non raggiunge da Francia

© RIPRODUZIONE RISERVATA