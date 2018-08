Croazia, Mandzukic lascia la nazionale

L'attaccante della Juventus, Mario Mandzukic, lascia la nazionale croata. Lo ha annunciato lo stesso attaccante 32enne, con un post su Instagram. «Cari tifosi, mi è sempre piaciuto parlare in campo piuttosto che fuori. Pertanto, queste parole sono un pò più difficili rispetto a quando ho dovuto superare un avversario o correre per 120 minuti. So quanta felicità mi hanno portato tutti gli incontri, le partite e le vittorie. So quale onore è vestire la maglia croata e rappresentare il mio Paese ma so anche che è il momento giusto per lasciare». «Il mondiale è stato il viaggio più bello con la squadra e il miglior ritorno a casa, sono felicissimo, pieno di gioia, orgoglioso della finale che abbiamo conquistato, passando attraverso tanti sforzi, fatica, delusioni e momenti difficili. Potendo credo che tutti noi giocheremmo per la Croazia per sempre perché non c'è orgoglio più grande, ma sento che questo per me è il momento giusto, dopo aver dato il meglio di messo stesso per contribuire al più grande successo del calcio croato. Da oggi sarò il primo dei sostenitori della Nazionale», conclude Mandzukic.



