Croazia, Rebic: «Gli argentini non mi sono piaciuti, ho rifiutato la maglia di Messi»

Il giocatore croato Ante Rebic ha rinunciato a scambiare la maglia con Leo Messi per il comportamento degli argentini al termine della partita persa dall'albiceleste ai Mondiali di Russia 2018. «Onestamente, prima ho pensato di chiedere la maglia di Messi per un buon amico che lo ammira molto. Ma gli argentini mi hanno lasciato una cattiva impressione dopo la sconfitta e non ho più voluto avere la maglia», ha confessato Rebic in un'intervista al portale goal.hr. «Sono stato negativamente sorpreso dal loro comportamento e la loro mancanza di fair-play. Per non parlare delle loro provocazioni», ha detto l'autore del primo gol con cui la Croazia ha sconfitto i sudamericani 3-0 giovedì a Nizhni Novgorod. «Bisogna anche saper perdere e congratularsi con i vincitori a fine partita», ha detto il giocatore croato, la cui squadra è già qualificata per gli ottavi di finale.

