Crotone-Lazio alle ore 15 La Diretta Inzaghi cerca i tre punti Champions

Partita di capitale importanza quella in programma oggi allo stadio Ezio Scida tra Crotone e Lazio, compagini che non hanno ancora raggiunto gli obiettivi per i quali stanno lottando: i calabresi sono alla ricerca di punti salvezza, a maggior ragione dopo la sconfitta del Bentegodi nello scontro diretto col Chievo, mentre i capitolini non vogliono perdere punti per strada per continuare a occupare in classifica una posizione buona per la qualificazione alla Champions League del prossimo anno.



SEGUI LA DIRETTA



LE FORMAZIONI

CROTONE: -

LAZIO: -

© RIPRODUZIONE RISERVATA