Crotone-Lazio, le pagelle: Caicedo è impacciato, Felipe mezzo campione

di Emiliano Bernardini

dal nostro inviato CROTONE De Vrij regge da solo la difesa, Caicedo davanti non ne azzecca una. STRAKOSHA 5 Ha la responsabilità del secondo gol ma Milinkovic non lo aiuta. Incolpevole sul primo. Per il resto non si registrano parate. WALLACE 5,5 Non giocava da due mesi, non commette grossi errori in difesa, piuttosto sbaglia sempre in fase d’impostazione. Spaesato. DE VRIJ 7 Alla faccia di chi dubitava di lui. Regge da solo l’intera baracca e permette, salvando sulla linea, di non naufragare nel momento clou. Fa...

