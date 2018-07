CSL Soccer, Gaeta e Gaudenzi i colpi aspettando la Promozione

di Nicola Gentile

Arriva dall'Astrea il colpo di mercato della CSL Soccer, squadra del litorale romano che attende solo l'ufficialità al suo ripescaggio in Promozione. La dirigenza tirrenica ha ottenuto il sì di Carmine Gaeta, centrocampista di scuola Astrea che nell'ultima stagione ha però vestito la maglia dello Spes Poggio Fidoni (altro club che sarà riammesso in Promozione). Insieme a Gaeta, è in arrivo pure Jacopo Gaudenzi, un classe '99 che lascia il Civitavecchia.

© RIPRODUZIONE RISERVATA