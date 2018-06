Cuper: «Salah? Presto sarà in forma, con l'Uruguay sarà in campo»

«Posso dire che Salah sarà in campo domani contro l'Uruguay. Si è allenato bene con i compagni, lo farà anche oggi e se non ci saranno imprevisti lo schiererò». Così Hector Cuper, ct dell'Egitto, nella conferenza della vigilia dell'esordio dei 'Faraonì contro l'Uruguay, in programma nell'Arena Ekaterinburg dell'omonima città della Russia. ««Abbiamo l'entusiasmo e la serietà per poter disputare una partita eccellente. Affronteremo l'Uruguay con un solo obiettivo: vincere. Salah? Si sta avvicinando alla forma atletica migliore». Così Hactor Cuper, ct dell'Egitto, prima di lasciare il ritiro della Nazionale dei 'Faraonì, a Grozny, e partire per Ekaterinburg, dove domani pomeriggio affronterà la 'Celestè di Tabarez. In dubbio la stella del Liverpool, Mohamed Salah, che si è infortunato a una spalla lo scorso 26 maggio, nella finale di Champions League persa a Kiev contro il Real Madrid, dopo uno scontro con Sergio Ramos.



«Domani si gioca, ma la nostra grande sfida è il Ramadan, principalmente per il fatto che sia durato durante tutto il periodo di preparazione a questo Mondiale. La verità è che, fino al calar del sole, ci siamo sottoposti a molti giorni di digiuno e ora avremo tre partite a scadenza ravvicinata appena dopo la fine del Ramadan». A parlare così, alla vigilia della sfida contro l'Uruguay e in coincidenza della fine del Ramadan, che è questa sera, è il medico della Nazionale egiziana Mohamed Abouelela, preoccupato per l'esordio dei Faraoni nel Mondiale: «Domani giocheremo e i calciatori non faranno in tempi a riadattarsi al ciclo normale. il discorso riguarda anche il sonno, visto che siamo anche passati per dusi orari diversi. Per noi sarà molto difficile, ma cercheremo di dare il meglio».

