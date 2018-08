Cynthia, l'attacco lancia messaggi. Scacchetti inventa, Di Mario segna

di Tiziano Pompili

La nuova Cynthia di mister Simone Rughetti va all’attacco. Sono arrivate buone indicazioni dal test che i genzanesi hanno sostenuto sabato pomeriggio sul campo dell’Ostiamare. L’1-1 conclusivo (con pareggio avversario nel finale) è sicuramente incoraggiante per la Cynthia. «Giocavamo contro una formazione di categoria superiore e, anche se si tratta di calcio d’agosto, è stato un primo test interessante». L’analisi è dell’autore della marcatura genzanese Alessandro Di Mario, attaccante classe 1991.



L’asse con l’ultimo colpo castellano, vale a dire Gianmarco Scacchetti, è già caldo: l’estroso compagno di reparto gli ha fornito l’assist e lui non ha sbagliato. «Con Gianmarco abbiamo giocato assieme due stagioni fa (per metà stagione) con la maglia della Vis Artena e quindi ci conosciamo bene. Lui è un giocatore importante per questa categoria. Poi con mister Rughetti stiamo lavorando sul 3-4-2-1 e alle mie spalle c’è anche un altro attaccante di ottimo livello come Luca Mucili: ci possiamo divertire, sarà una Cynthia a trazione anteriore».



Di Mario ripartirà dai 13 gol realizzati (in 20 partite) nella scorsa stagione quando un brutto infortunio gli fece saltare una grossa fetta di campionato. La voglia di far bene c’è tutta, tanto che l’attaccante spazza via anche eventuali dubbi sulla sua permanenza. «E’ vero che sono arrivate offerte da club di serie D e anche proposte da fuori regione – rimarca l’attaccante – Ma qui sto bene, c’è una società seria che non fa false promesse e voglio cercare di dare il massimo con questa maglia».

© RIPRODUZIONE RISERVATA