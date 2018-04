Cynthia dov'è la vittoria? Franceschini si consola: «Giocato molto bene»

di Tiziano Pompili

Si allunga l’astinenza della Cynthia. La squadra di mister Aldobrando Franceschini ha collezionato tre punti nelle ultime cinque gare e pure nel recupero di ieri contro il Tolfa non è riuscita ad andare oltre l’1-1.



«Ma, a differenza di quanto visto nelle precedenti due partite, stavolta abbiamo fatto davvero un’ottima prestazione, giocando a calcio come ho chiesto di fare ai ragazzi da quando sono arrivato su questa panchina. Abbiamo creato davvero tante occasioni, subendo l’1-1 su una disattenzione da calcio piazzato a inizio ripresa e poi abbiamo fallito un rigore con Di Mario (che aveva segnato dal dischetto nel primo tempo) all’ultimo minuto di recupero, dunque una serie di episodi ci hanno penalizzato. Pochi punti nell’ultimo periodo? Se ne avessimo quattro in più tra il pareggio subito in extremis con la Valle del Tevere e la vittoria che avremmo meritato col Tolfa saremmo in linea coi nostri obiettivi. E non va dimenticato che in questo periodo abbiamo affrontato Ladispoli, Vis Artena e Astrea».



A proposito di obiettivi, è difficile trovarne per una Cynthia che ormai ha poco da chiedere al campionato. «Cercheremo di scavalcare Eretum e Città di Ciampino che ci precedono di quattro punti, magari superando la quota dei 50 punti» dice Franceschini che si proietta alla sfida interna di domenica con l’Atletico Vescovio. «Come il Tolfa, saranno fortemente motivati visto che sono in corsa per la salvezza. Ma la Cynthia, che affronterà prossimamente anche la Lepanto, il Tor Sapienza e il Civitavecchia, non regalerà nulla a nessuno, cercando di proporre il suo calcio».

