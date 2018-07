Cynthia, coppia del Lepanto: Amico e De Gennaro. C'è anche Blandino

di Mauro Topini

Mentre lo Sporting si interroga sul suo futuro (l'allenatore al momento è Salerno, il campo al momento è quello di Nemi...) la Cynthia, dopo l'intitolazione del campo Comunale al suo calciatore simbolo, Bruno Abbatini, inizia a dare forma alla squadra che dovrà affrontare il secondo campionato di Eccellenza consecutivo. Persi Mortaroli, Morra e compagnia bella (tutti liberi e veloci nel trovare nuove sistemazioni) la società biancazzurra sta definendo alcune trattive (finchè non c'è la firma tutto è possibile) con una serie di calciatori.



La dirigenza del Cynthia ha guardato alla vicina Marino per scegliere i rinforzi, visto che la Lepanto ha rinunciato all'eccellenza liberando tutti i calciatori. Dalla Lepanto sono in arrivo Lorenzo De Gennaro, un classe '95 che è nato a Cori e che nei suo trascorsi sportivi ha anche esperienze in Sardegna (sponda Torres); Anche il difensore Matteo Amico (classe '89) la scorsa stagione ha vestito la maglia della Lepanto (dopo aver vestito anche quella del Pomezia). A completare il tris, il giovane Casoli, scuola Lupa Roma.



A proposito di giovani. nel mirino del Cynthia c'è Matteo Sistopaoli, classe 2000 dell'Atletico 2000 che la scorsa stagione ha collezionato numerose presenze in Promozione. Arriva invece dall'Atletico Lariano un altro '99, Emanuele Cecchetti. Il gruppo dei calciatori esperti è arricchito anche da Diego Di Mauro, che ha appena lasciato la Pro Calcio Tor Sapienza; mentre la ciliegina sulla torta dovrebbe essere Federico Blandino, centrale ex sia di Roma che di lazio, oltre che del Latina, che lascia la Cavese e torna nell'area Castelli, dopo l'esperienza in serie D con il Città di Ciampino.

