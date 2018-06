Cynthia, il Principe torna a casa. Vartolo: «Rieccomi, otto anni dopo»

di Tiziano Pompili

Il primo “nuovo” acquisto della Cynthia non poteva che essere lui, un pezzo della storia recente del club genzanese. Gabriele Vartolo, centrocampista classe 1988, torna nel club dove è cresciuto calcisticamente facendo tutta la trafila del settore giovanile, vincendo un campionato di Eccellenza tramite i play off nella stagione 2006-07 e affrontando anche quattro campionati di serie D con la maglia genzanese lasciata definitivamente nel 2010. Il “Principe”, così simpaticamente soprannominato ai tempi delle giovanili, aveva annunciato il suo addio alla Lepanto nei giorni scorsi con un accorato post su Facebook.



«Ringrazio nuovamente la Lepanto per i tre bellissimi anni trascorsi con loro: mi hanno fatto sentire come a casa. Un solo club avrebbe potuto ridarmi immediato entusiasmo e stimoli giusti per ripartire e questo era la Cynthia. Non vedo l’ora di ricominciare». Il progetto della “nuova” società genzanese, rinforzata a livello dirigenziale da alcuni ex esponenti dello Sporting Genzano da cui arrivano anche il direttore sportivo Andrea Finocchi e mister Aldo Salerno, sembra essere molto ambizioso.



«Conosco da anni Finocchi e mi ha detto che proverà ad allestire una squadra importante – conferma Vartolo – Con Salerno non ho mai lavorato, ma ci siamo conosciuti fuori dal campo e c’è stima reciproca. Il nostro obiettivo è quello di provare a ricreare l’entusiasmo dei tempi migliori a Genzano: sarebbe bello riportare tanti tifosi al Comunale, ma per farlo servono i risultati». Della nuova Cynthia non farà parte Apruzzese, annunciato ufficialmente dal La Rustica (compagine di Promozione): al suo posto sembra essere in pole position il forte numero uno dell’Unipomezia Matteo Santi.

