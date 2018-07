Cynthia, Rughetti apre il terzo atto: «Questa piazza deve stare in D»

di Tiziano Pompili

Primo giorno di scuola oggi pomeriggio per la Cynthia. La storica formazione castellana ha vissuto un’estate di tante chiacchiere (molto insistita quella della fusione con lo Sporting Genzano), ma alla fine è ripartita con la tradizionale composizione societaria e col ritorno di due personaggi importanti: il direttore sportivo Andrea Finocchi e il tecnico Simone Rughetti. L’allenatore sarà alla sua prima esperienza laziale in Eccellenza e al suo terzo atto nella città dell’Infiorata dopo un quinto posto e un tentativo di salvezza non riuscito (da subentrato) in due campionati di serie D degli scorsi anni.



«Torno a lavorare in una piazza e con una proprietà che mi stanno dentro e con cui ho sempre avuto un rapporto speciale – dice Rughetti – Tra l’altro ritrovo con piacere anche il direttore Finocchi e sono convinto che si possa fare un buon lavoro. L’obiettivo è di riportare questa piazza dove merita, vale a dire in serie D. Ovviamente ci vuole un programma e bisogna iniziare un percorso sfidando squadre di grandi ambizione come le due squadre di Pomezia e altre. Ma la mia Cynthia dovrà scendere in campo sempre per vincere e senza timore di nessuno».



I genzanesi, che hanno rivoluzionato l’organico (solo cinque confermati della vecchia rosa) trovando l’accordo con giocatori importanti come Vartolo, Amico, Blandino, De Gennaro e Mucili, hanno anticipato quasi tutti con l’avvio della preparazione. «E’ un modo di conoscere e valutare i ragazzi con un po’ più di calma – sottolinea Rughetti – La rosa? E’ quasi completa anche se vorremmo aggiungere un giocatore offensivo capace di giocare tra le linee e in grado di far saltare il banco. Il nostro sarà comunque un calcio propositivo e d’attacco».

© RIPRODUZIONE RISERVATA