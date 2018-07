di Paolo Baldi

Prosegue la ricostruzione del Cynthia Genzano. Il presidente Fabio Costantini sta attrezzando squadra e società per disputare un campionato di primo piano. E’ tornato intanto un personaggio di primo piano nello staff castellano come Andrea Finocchi nel ruolo di diesse, dopo la parentesi con lo Sporting Genzano. Come tecnico è stato scelto Simone Rughetti (ex Anzio) allenatore che già ha guidato la squadra in serie D nella stagione nel 2015-2016.

TantI i volti che si stanno aggiungendo alla rosa. Come anticipato da Il Messaggero, sono stati inseriti i difensori centrali Amico dal Lepanto Marino e Di Mauro dal Tor Sapienza; i centrocampisti Blandino (ex Sora), De Gennaro (ex Albalonga) e l’attaccante Mucili, che arriva sempre dal Lepanto Marino, oltre a Dragonetti ex Fermana e Pesaro. Nella lista dei giovani figurano Cecchetti dal Lariano e Casoli ex Tor Tre Teste. Il 25 luglio è la data fissata per il raduno in sede. La prima amichevole è stata fissata per il 4 agosto contro l’Ostiamare.

© RIPRODUZIONE RISERVATA