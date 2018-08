Cynthia, un inizio da batticuore. Rughetti: «Non abbiamo paura»

di Tiziano Pompili

Subito due esami veri per la nuova Cynthia. La squadra del rientrante mister Simone Rughetti incrocerà l’Eretum Monterotondo e poi il Team Nuova Florida nelle prime due giornate di Eccellenza. «Avversari importanti che sicuramente sono tra i candidati alla vittoria finale. Ma noi siamo la Cynthia e abbiamo le nostre carte da giocare» dice con orgoglio l’allenatore genzanese.



«C’è una bella atmosfera attorno alla nostra squadra – continua Rughetti – Dobbiamo essere bravi ad aumentare questo entusiasmo e a portare quanta più gente allo stadio». Le amichevoli hanno avuto risultati alterni, ma Rughetti non dà molto peso ai test pre-campionato. «La squadra si è espressa sempre bene e chiaramente il risultato ci interessava poco. Sono molto soddisfatto del lavoro di un gruppo che è stato quasi totalmente rinnovato rispetto alla passata stagione: stiamo cercando di assimilare determinati principi di gioco, puntando sul possesso palla e sul controllo della partita. Dei segnali incoraggianti si sono visti, ma è chiaro che ci vorrà un po’ di tempo per “meccanizzare” certe situazioni».



In vista dell’esordio casalingo di domenica al Bruno Abbatini di Genzano contro l’Eretum Rughetti dovrebbe avere tutto l’organico a disposizione. «Al momento non ci sono problemi, abbiamo recuperato anche Mucili che aveva avuto un problema ad un piede. Siamo pronti per cominciare».

