Tutto pronto per la Dream World Cup, il Campionato del mondo di calcio a 5 per pazienti psichiatrici che da domani, fino a mercoledì 16 maggio, vedrà dieci nazionali in campo al palazzetto dello sport di viale Tiziano. La nazionale italiana sarà la prima a scendere in campo alle 10 di mattina contro il Cile e giocherà poi nuovamente alle 16.50 contro l’Ucraina. Emozioni all’esordio per i ragazzi allenati dal CT Enrico Zanchini, alla seconda uscita ufficiale dopo il primo mondiale organizzato in Giappone nel 2016.

Ruben Carini il capitano “veterano” di soli 23 anni, guiderà quindi gli Azzurri in questa nuova e affascinante avventura, dimostrando che il calcio è per tutti: “Sono molto contento di essere stato riconfermato, il livello di oggi è sicuramente più alto rispetto al mondiale giocato due anni fa in Giappone. Sono entrati dei ragazzi veramente forti…”.

Alcuni di voi sono alla seconda esperienza, altri alla prima uscita ufficiale. Come cambiano le emozioni?

“Il gruppo è affiatato e ognuno si aiuta a vicenda. Certo, i nuovi sono emozionatissimi, vestire la maglia azzurra ha un valore inestimabile per tutti noi. In questi giorni un ragazzo ha avuto un attacco di ansia, di sicuro la stanchezza e il carico degli allenamenti hanno contribuito ma noi “veterani” stiamo cercando di stare vicino ai ragazzi nuovi. In questo mister Zanchini è molto bravo e così anche tutto lo staff che ci sta seguendo”.

In questi giorni avete avuto modo di incontrare anche altri ragazzi di paesi diversi che come voi vivono situazioni simili…

“I peruviani li conoscevamo già dal Giappone, con alcuni di loro ci siamo ritrovati in albergo ed è stato bello. Abbiamo parlato anche con alcuni argentini, il nostro portiere, Luis ha origini sudamericane. Con loro ti confronti, conosci altre situazioni, vedi come viene gestita questa cosa in altri paesi. E la cosa più bella è che ci unisce una sola passione su tutte: quella per il calcio”.

Ruben, dodici anni fa, hai avuto uno shock molto grande, ti va di raccontarlo?

“Ero un ragazzo “normale”, poi è successo che mio papà da un giorno all’altro è rimasto paralizzato dal busto in giù e questa cosa ha sconvolto un po’ tutti. Probabilmente io essendo molto sensibile, ne ho risentito di più e mi sono chiuso nel mio mondo. Anche mia sorella ora sta passando un momento difficile…”.

E oggi?

“Oggi sto molto meglio, il calcio mi ha aiutato a socializzare di nuovo con altri ragazzi e per me giocare è fondamentale. Fino a poco tempo fa lavoravo come magazziniere a Trieste, ora sto cercando un nuovo lavoro”.

Cosa ti piacerebbe fare in futuro?

“Mi piacerebbe rimanere nel mondo del calcio, stavo pensando di allenare dei ragazzi, di prendere una squadretta. Credo che questa potrebbe essere una buona scelta per me. Per ora mi godo questo Mondiale e il pallone. La mia normalità”.



Il programma completo:



Domenica 13 maggio 2018

10.00 – 10.40 ITALIA vs CILE

10.50 – 11.20 GIAPPONE vs FRANCIA

11.40 – 12.20 UCRAINA vs PERU’

12.30 – 13.10 ARGENTINA vs SPAGNA

16.10 Cerimonia di apertura della Dream World Cup 2018

16.50 – 17.30 ITALIA vs UCRAINA

17.40 – 18.20 PERU’ vs UNGHERIA

18.30 – 19.10 GIAPPONE vs ARGENTINA

19.20 – 20.00 SPAGNA vs SENEGAL



Lunedì 14 maggio 2018

09.30 – 10.10 GIAPPONE vs SENEGAL

10.20 – 11.00 ARGENTINA vs FRANCIA

11.10 – 11.50 ITALIA vs UNGHERIA

12.00 – 12.40 CILE vs UCRAINA

15.00 – 15.40 ARGENTINA vs SENEGAL

15.50 – 16.30 SPAGNA vs FRANCIA

16.40 – 17.20 UCRAINA vs UNGHERIA

17.30 – 18.10 PERU’ vs CILE



Martedì 15 maggio 2018

09.30 – 10.10 GIAPPONE vs SPAGNA

10.20 – 11.00 ITALIA vs PERU’

11.10 – 11.50 CILE vs UNGHERIA

12.00 – 12.40 SENEGAL vs FRANCIA

15.00 – 18.10 QUARTI DI FINALE



Mercoledì 16 maggio 2018

10.00 – 12.20 SEMIFINALI

15.00 – 16.00 FINALE 3° - 4° posto

16.20 – 17.20 FINALE DREAM WORLD CUP 2018



​Le partite verranno trasmesse in diretta Rai: 13 maggio dalle 16.00 alle 18.00; 14 maggio dalle 10.00 alle 12.00; 16 maggio dalle 15.30 alle 17.30.



