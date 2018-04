Dai campi laziali al Grande Fratello. Aquino tenta l’avventura al reality

di Tiziano Pompili

Dai gol nei campi di Eccellenza e Promozione alle telecamere. Ieri sera ha preso il via l’edizione 2018 del Grande Fratello (condotto quest’anno da Barbara D’Urso) e tra i concorrenti c’è Danilo Aquino, 31enne ex attaccante (tra le altre) di Lepanto Marino e Monte Grotte Celoni (con cui ha iniziato questa stagione nel massimo campionato regionale prima di cedere alle lusinghe della Tivoli in Prima categoria).



Un’ondata di commenti e di grande sorpresa sul suo profilo Facebook dove tanti amici ammettono che «per la prima volta quest’anno mi toccherà vedere il Grande Fratello». Aquino, che ha segnato davvero tanti gol soprattutto in Promozione negli anni precedenti, lavora come “tecnico di elettrodomestici” e già dai primi momenti all’interno della trasmissione è stato travolgente. Semplicemente esilarante la scheda video con cui si è presentato e in cui ricorda di essere di «un quartiere chic di Roma, vale a dire Torbellamonaca dove le persone sono di cuore» e che della Capitale ama tutto, «anche le buche». Ammette di essere «mezzo matto» e sottolinea che il motto della sua vita è «sti cazzi».



Immancabile, poi, un riferimento al calcio e alle donne: «Sono innamorato della vita, mi manca solo l’amore. Un uomo senza una donna è come una partita di pallone senza pallone. Non si può stare senza una donna, poi se ce ne sono anche di più è pure meglio…». Nella sua scheda sul sito ufficiale, inoltre, si legge che «è tifoso della Lazio e da giocatore ha cambiato tante volte società perché il suo comportamento dava fastidio ai mister». La sua esperienza alla 14esima edizione del Grande Fratello nasce per caso, «si era messo in fila all’Open Cast di Roma perché aveva notato tante belle ragazze, poi si è incuriosito e ci ha provato. Ora – ammette - il Grande Fratello potrebbe arricchire la mia vita».

© RIPRODUZIONE RISERVATA