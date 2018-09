Danimarca, fine della disputa: i calciatori tornano in nazionale

di Redazione Sport

La disputa tra la Federcalcio della Danimarca (DBU) e i giocatori della nazionale si è conclusa e la squadra nordica potrà contare sui suoi uomini migliori per la partita contro il Galles per la Nations League. La DBU ha annunciato oggi i convocati per la partita di domenica nella città di Aarhaus e compaiono i principali protagonisti dei campionati europei, dall'attaccante Christian Eriksen al portiere Kasper Schmeichel. La federazione e i giocatori hanno avuto un duro scontro negli ultimi giorni per i contratti di sponsorizzazione. Di fronte al mancato accordo, i giocatori e lo staff tecnico si sono rifiutati di giocare l'amichevole contro la Slovacchia di mercoledì. La Danimarca ha presentato quindi in quella partita, persa 3-0, una squadra piena di calciatori dilettanti e giocatori di futsal. La squadra è stata allenata dall'ex calciatore John Jensen, vincitore del Campionato Europeo nel 1992, visto che anche l'allenatore principale, Age Hareide, si era unito alla causa dei suoi giocatori. Sebbene non sia stato ancora raggiunto un accordo per firmare il nuovo contratto, la federazione ed i giocatori hanno deciso che giocheranno la partita di domenica secondo i termini del precedente contratto, che è scaduto dopo la Coppa del Mondo in Russia. I giocatori vogliono essere in grado di firmare i propri contratti di sponsorizzazione, anche con le aziende che competono sul mercato con gli sponsor della federazione. Dopo la partita contro il Galles, i colloqui tra le due parti riprenderanno. La Danimarca avrebbe potuto essere sanzionata se non si fosse presentata mercoledì contro la Slovacchia e avesse annullato la partita di domenica. È stato anche ipotizzato che la Uefa avrebbe potuto escludere la nazionale danese da Euro 2020 in caso di inadempienza.

