Dazn, esordio flop: gol di Lazio e Napoli anticipati dalle notifiche delle app. Ironia social su Diletta Leotta

Buona la prima. Anzi decisamente no. Lazio-Napoli non è stata solo il primo big match del campionato, ma anche l’esordio ufficiale della Serie A sulla piattaforma Dazn. Peccato che la partita per molti tifosi sia diventata una specie di incubo, un costante tentativo di aggiornare una pagina web.



Infatti immagini rallentate e calciatori sfocati sono stati una sorta di tuffo nel passato del live streaming. Internet però non perdona, così le notifiche delle applicazioni che annunciavano il gol di Immobile ad esempio - per la cronaca arrivato al 25esimo minuto del primo tempo - hanno anticipato la trasmissione delle immagini. Uno spoiler in piena regola che ha ulteriormente amareggiato i tifosi. Soprattutto quelli che la partita stavano cercando di vederla dopo aver pagato l’ennesimo abbonamento, questa a volta a Dazn - che, come la conduttrice Diletta Leotta ci ha insegnato, si pronuncia Dazòn - pay per view del gruppo inglese Perform, che punta a replicare nello sport il successo di Netflix con cinema e tv. Per ora il tentativo è fallito, e i social se ne sono accorti.

#Dazn da me scatta da morire su Smart TV, con una qualità video che sembra un 3310 a colori. Partenza razzo. #LazioNapoli — Marco Mottura (@_Mdk7_) 18 agosto 2018

Forse su schermi piccoli (tablet, laptop) #DAZN ha buona qualità ma sui TV è imbarazzante. Fps bassi, fluidità tremenda, sembra la PlayStation — Marco (@marco_wp) 18 agosto 2018

Cari @DAZN_IT ,gli highlights di Lazio Napoli si possono vedere? O c’era solo la diretta e i diritti degli highlights li ha presi History Channel? — Nicola Savino (@NicoSavi) 18 agosto 2018

Ma almeno #dazn quando ti devi bloccare x almeno 30 minuti con il fermo immagine,fallo sulle zizze della #leotta e che sfaccimmm — Nap_Doc (@GiuseppeMaiori4) 18 agosto 2018

A me questa cosa che su #DAZN le partite si vedano male preoccupa poco.... Più che altro mi preoccupa il fatto di vedere la #Leotta in bassa definizione.... #SerieA — Riccardo Delprato (@RDelpryDefa) 19 agosto 2018

L’unica cosa vista in FullHD su @DAZN_IT è la #Leotta. Tanta roba eh, ma se volevo vedere una figa, Youporn è gratis #DAZN — M P (@savethepisqua) 18 agosto 2018

La furia degli utenti Twitter ovviamente non ha risparmiato la Leotta, volto e simbolo di Dazn. Così c'è stato chi invitava quantomeno a sfruttare il blocco delle immagini per indugiare sulle forme della bionda conduttrice - cosa che in verità la regia non ha mancato di fare - e chi si è detto preoccupato perché da ora in poi rischia di doverla guardare in bassa definizione.

