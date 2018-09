De Laurentiis non si ferma, dopo il Bari mire sull'Hajduk di Spalato

Aurelio De Laurentiis, proprietario del Napoli e del Bari, ha espresso interesse ad acquistare l'Hajduk di Spalato, la famosa squadra di calcio dalmata, che vive attualmente gravi problemi finanziari e gestionali. «Se mi date l'opportunità compro l'Hajduk», ha detto De Laurentiis a un giornalista della 'Slobodna Dalmacijà, principale quotidiano di Spalato, e la notizia è subito rimbalzata come sensazionale su tutta la stampa croata. De Laurentiis era a Spalato per partecipare all'assemblea della ECA (Associazione dei Club Europei). «Certo che conosco l'Hajduk, ha giocato una amichevole con il Napoli», ha detto, aggiungendo comunque: «Piano, piano, ho appena acquistato il Bari, ma questo non significa che non sono interessato all'Hajduk, bisogna vedere come stanno le cose, trovare una formula». Il club croato attraversa in periodo difficile, con seri problemi finanziari, ripetuti cambi ai vertici societari, ma anche proteste dell'associazione dei tifosi, la Torcida, che detiene una quota della squadra.

