Derby, Alessandri: «Eretum pronto, sogno la vittoria per i nostri tifosi»

di Alessandro Monteverde

Alla vigilia del derby di Monterotondo, il Presidente dell’Eretum Monterotondo Dino Alessandri ha dato voce alla voglia della sua squadra di regalare una bella soddisfazione ai tifosi, tornati in massa al fianco della squadra in un estate vissuta con grande enfasi per l’ottimo mercato svolto dalla società gialloblu. L’esponente di spicco degli eretini ha commentato la vittoria di Genzano, arrivata anche grazie alla splendida prestazione fornita da un gioiellino del vivaio monterotondese, quel Mattia Fabrizi autore di un assist ed un gol.



Presidente l’inizio della squadra conferma i buoni propositi per la stagione appena iniziata…



“Sicuramente è stata una vittoria importante che ci permette di guardare in maniera positiva al derby. Abbiamo portato via tre punti da un campo molto ostico dove in molti faranno fatica ad uscire indenni. Siamo contenti perché la squadra ha dimostrato di essere all’altezza di un campionato che si prospetta interessante e combattuto. Mi auguro che avremo sempre a fianco i nostri tifosi che in estate ci hanno sostenuto con grande passione, ed è bello ritrovarli al seguito della squadra in maniera così importante”.



Una vittoria frutto di una prestazione importante di un giovanissimo classe 2001, Mattia Fabrizi che ha regalato un assist ed un gol alla squadra. Che significa questo per il settore giovanile dell’Eretum Monterotondo?



“Per quanto mi riguarda, il settore giovanile deve essere il motore della società. Un tempo non troppo lontano Monterotondo era un polo che regalava giocatori importanti a livello nazionale. La prestazione di domenica di Mattia Fabrizi ci fa ben sperare perché è un ragazzo nato e cresciuto qui. L’obiettivo è quello di far crescere i giovani nel miglior modo possibile e magari lanciarli verso grandi palcoscenici”



Proiettandoci alla partita di domani, che derby si aspetta?



“Il derby non è mai una partita come le altre. Personalmente lo vivo con grande gioia e la giusta tensione perché aldila di tutto rappresenta un evento importante per la nostra città. Come ho detto sempre, con tutta la dirigenza del Real Monterotondo Scalo c’è una grande stima reciproca. Cosa che in estate ci aveva portato ad un progetto ambizioso per veder crescere sempre di più lo sport in questa città e che spero possa un giorno avere la sua luce”.



Con il Real Monterotondo Scalo avete in comune l’onere di aver preso in affidamento gli stadi di calcio della città. Quali sono i progetti e le difficoltà che si nascondo dietro alla gestione del Fausto Cecconi?



“Volevamo fortemente prendere in gestione lo stadio Fausto Cecconi perché ci piacciono le sfide e queste era una di quelle che ci ha entusiasmato fin dall’inizio. Il lavoro da fare è tanto così come le responsabilità, ovviamente il cammino è ancora lungo ma tante cose già sono state fatte e altrettante sono in cantiere. La ristrutturazione dell’entrata storica sarebbe un bel biglietto da visita da presentare a tutti gli utenti”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA