Recuperi di serie A: a Di Bello il derby Milan-Inter

Sarà Di Bello ad arbitrare il derby di Milano, in programma mercoledì prossimo. Questo il quadro completo delle designazioni arbitrali per i recuperi della 27/a giornata di campionato, in programma domani e mercoledì:



3 APRILE

Atalanta-Sampdoria: Pasqua di Tivoli

Di Iorio-Tolfo; IV: Di Paolo, var: Fabbri avar: Piccinini

Genoa-Cagliari: Maresca di Napoli

Gori-Zappatore; IV: Pinzani, var: Pairetto, avar: Serra

Udinese-Fiorentina: Banti di Livorno

La Rocca-La Notte; IV: Ros, var: Nasca avar: Aureliano



4 APRILE

Benevento-Verona: Doveri di Roma

Dobosz-Mondin); IV: Martinelli, var: Mariani, avar: Posado

Chievo-Sassuolo: Tagliavento di Terni

Di Meo-Di Vuolo; IV: Illuzzi; var: Irrati, avar: Di Liberatore

Milan-Inter: Di Bello di Brindisi

Costanzo-Preti; IV: Giacomelli, var: Valeri, avar: Schenone

Torino-Crotone: Guida di Torre Annunziata

Fiorito-Prenna; IV: Sacchi, var: La Penna, avar: Crispo.

