di Emiliano Papillo

Domani mattina alle ore 11 al Nando Marocco di Morolo si giocherà il derby ciociaro tra i locali di mister Stefano Campolo ed il Roccasecca dell'ex Franco Perilli. La gara è valida per la ventinovesima giornata del campionato regionale di Eccellenza, girone B. Si tratta di una sfida fondamentale per entrambe. Il Morolo a 31 punti è in zona playout ma ad una sola lunghezza dalla salvezza diretta. Il Roccasecca con 20 punti è ultimo ed ha la zona playout lontana sette punti.



«E' una gara fondamentale per noi da vincere a tutti i costi- ha spiegato Guido Vezzoli centrocampista del Morolo- non interessa come ma servono i tre punti. Ci vorrà testa e cuore, non sarà una gara facile. Ci mancherà Sbaraglia per il resto la squadra si è allenata bene ed è consapevole dell'importanza della posta in palio. Servirà l'aiuto del pubblico».



«Avrei voluto affrontare il Morolo in un altro momento- spiega Franco Perilli, allenatore del Roccasecca- nel centro lepino sono stato due anni e sono stato benisismo. E' una gara che vale una stagione. Abbiamo tante assenze, ma giocheremo per vincere non possiamo fare altro».

