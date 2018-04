Aspettando il derby, romanisti contro laziali: «Ci avete copiato lo slogan "Non passa lo straniero"»

Dicembre del 1982: ad accogliere la compagine tedesca del Colonia, all'Olimpico, in Curva Sud compare un maxi-striscione, con uno slogan inequivocabile: “Non passa lo straniero”. Slogan che porterà bene alle "truppe" giallorosse condotte dal Barone Liedholm, visto il risultato finale (2 a 0). E quelle stesse parole, l'altro giorno, sono apparse nella curva dei laziali (anche in questo caso hanno portato bene. E oggi, anche in vista del derby Lazio-Roma del 15 aprile, sulle pagine a tema si susseguono gli sfottò per questa singolare scelta dei tifosi biancolesti: “Grazie per l'omaggio, non dovevate – scrive la pagina Facebook Romanismo fuori moda - Roma-Colonia è una partita leggendaria. L'arbitro di quella partita disse di aver avuto paura per il clima infuocato della Curva Sud: "Che paura ho avuto all'inizio, un tifo infernale". Trentasei anni dopo, una brutta copia dalla curva opposta. Next Stop "Chi tifa Lazio non perde mai”.



Immancabile la risposta dei tifosi biancocelesti, sui social: “Belli de casa qui non si tratta di aver copiato uno striscione. Il problema è mettere le cose al posto giusto. E voi tifosi della Roma con la storia non ce pijate mai.

"Non passa lo straniero" esposto contro il Colonia, squadra tedesca, non c'entra infatti nulla. La frase è nel testo de "La Canzone del Piave" che racconta quando, nel 1918 sul fronte del Piave, l'Impero austro-ungarico provò a piegare definitivamente l'esercito italiano, già indebolito dalla disfatta di Caporetto. L'esercito imperiale austriaco fu bloccato dalla piena del fiume. Iniziò quindi la resistenza delle Forze armate del Regno d'Italia che costrinsero alla fine gli austro-ungarici alla ritirata. ell'Impero austro ungarico faceva parte il Ducato di Salisburgo (appunto...), Colonia (in Germania) decisamente no. Anzi. Non è colpa nostra se fate sempre striscioni a c... de cane!".

