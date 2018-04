Il derby/ Dopo la passione Capitale, uno notte razionale e nervosa

di Alvaro Moretti

Cos'è uno 0-0 nel derby? Un apostrofo grigio e razionale dopo gli enormi ribaltoni emotivi vissuti da Roma e Lazio in Europa, nel bene e nel male. Non riescono a farsi male, nonostante i tanti calcioni, le squadre in campo. A farsi male e fare male all'immagine della propria squadra provvedono quei laziali che prima della gara hanno cantato al Ponte Milvio i cori su Anna Frank: ci ridono su, loro, e li condividono sui social. Non ride per niente tutto il resto del mondo che non solo deplora, ma perde di vista quanto di bello...

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO