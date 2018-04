Derby Roma-Lazio, sui social va in scena lo sfottò

Non c'è derby Roma-Lazio senza sfottò e l'ultimo non fa eccezione. Durante e all'indomani della stracittadina finita 0-0, sui social e in particolare su Instagram si srotola una galleria di immagini, meme e battute. «Vi ricorda qualcosa?», scrive qualcuno postando la foto di una silhouette di Colosseo e Cupolone all'interno di un supermercato. Il riferimento ironico è ovviamente alla somiglianza con il grande striscione comparso in curva Sud all'Olimpico con appunto il profilo dei più importanti monumenti della Capitale.







Tra i più rilanciati c'è inoltre il fotomontaggio di Trump (in giallorosso) e Obama (biancoceleste) con il primo che dice al secondo: «Sì però se perdi te me ridipingi tutto er capanno d'aatrezzi».



© RIPRODUZIONE RISERVATA