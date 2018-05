Francia, Deschamps: «Resto sereno anche ora che Zidane è libero»

Il ct della Francia Didier Deschamps è apparso alquanto indispettito dalle domande che alla vigilia dell'amichevole contro l'Italia riguardavano più la decisione del suo ex compagno Zidane che non la partita in programma domani: «Rispetto la decisione di Zidane, è stata la migliore possibile e immagino che abbia riflettuto a lungo. Se ora c'è pressione su di me? Non lo so. Mi conoscete, la mia energia è focalizzata alla Coppa del Mondo. Ci sarà poi un dopo Mondiale e lì si vedrà. Non sarò io a consegnare eventualmente le chiavi della Francia a Zidane - aggiunge Deschamps -, ma il presidente della nostra federazione. Penso che Zizou ora si goda il meritato riposo con la sua famiglia. Sinceramente, non c'è nulla che possa intaccare la mia serenità».

