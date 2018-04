Di Cairano brilla nell'Under 18 LND: sua la rete che dà il la alla vittoria

Bella, convincente e letale. Nell'amichevole disputata questo pomeriggio presso il centro sportivo del Mancini Park Hotel, la Rappresentativa Under 18 della Lega Nazionale Dilettanti ha superato per 3-0 gli Under 17 del Frosinone con una prova brillante sia dal punto di vista tecnico che agonistico. Ad aprire le marcature Di Cairano al 12' del primo tempo su assist di Carlevaris, poi nella ripresa D'Ausilio al 12' sugli sviluppi di un corner e Quarzago al 23' con una bella conclusione ad incrociare dal limite. Nel conto anche due legni e qualche parta decisiva del portiere avversario Falzano, mentre dietro la selezione allenata da Fausto Silipo non ha rischiato praticamente niente.



"La squadra mi è piaciuta molto sia quando attaccavamo che nella fase difensiva - ha commentato il tecnico calabrese a margine del match - Lo considero un ottimo test sopratutto perché contro un avversario che sta facendo bene nel proprio campionato. Ho ruotando tutti gli elementi per valutare le caratteristiche dei miei ragazzi, in alcune giocate ho visto valori tecnici e qualità importanti." Il test ha chiuso il primo raduno di preparazione in vista del Torneo "Dossena", al via l'11 giugno prossimo. La Rappresentativa tornerà al lavoro il 21 maggio con un nuovo stage di tre giorni, sede ancora da definire.



IL TABELLINO



Rappresentativa U18: 1°tempo: Meo; Attardo, Perini, Musiani; Tipaldi, Stazi, Catalano, Di Cairano, Rota; Carlevaris, Nicoloso.

2°tempo: Giannini (dal 10'st Martorel); Melani, Graziani, Cocconi; Palmisano, Quarzago, Palladini, Magnino, Moretti; D'Ausilio, Nalesso. All. Silipo

Frosinone: Falzano; Moretti L., Nelli, Ferrari, Moretti M.; Corcione, Presicci, Pescosolido, Rosi; Saia, Viganò. A disp: Maroncelli, Antonellis, Ortenzi, Tonetto, Scorzoni, De Florio, Merola, Venturini, Veneruso. All. Marsella

Arbitro: Perri di Roma1

Assistenti: Ticani di Roma2 e Giudice di Frosinone

Reti: 12' pt Di Cairano, 12' st D'Ausilio, 23' st Quarzago

