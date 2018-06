Di Franco-Lariano, siamo al terzo atto: «Si deve competere ai vertici»

di Tiziano Pompili

Manca ancora l’ufficialità, ma Giuseppe Di Franco è pronto per il suo (terzo) ritorno a Lariano, stavolta sponda Atletico. L’allenatore, che due anni fa ha avuto un’esperienza tra i professionisti con la Lupa Castelli, dovrebbe tornare al suo “antico amore”.



«Mancano alcuni dettagli, ma l’idea mi affascina sicuramente – conferma l’allenatore che comunque ha già iniziato a lavorare coi raduni all’Abbafati – Lariano è una piazza speciale per il sottoscritto e sinceramente mi dispiace vederla “affannarsi” come nell’ultimo periodo. Lì c’è una struttura importante e tutte le condizioni per poter fare decisamente meglio, anche a livello di settore giovanile. E la Promozione deve stare ai vertici della classifica».



Un nome di assoluto spessore che non considererebbe un problema la categoria. «Sarebbe la mia prima volta nella cadetteria regionale, ma quello non è un grosso problema. Quello che conta di più è la voglia di fare le cose per bene». L’Atletico Lariano ha pure affidato il ruolo di direttore sportivo a un altro importante ex, vale a dire quel Mario Saccucci che l’anno scorso aveva iniziato la stagione alla Praeneste Carchitti.

