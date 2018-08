di Mauro Topini

Finisce uno a uno l'amichevole giocata oggi pomeriggio ad Ardea. In campo la Nuova Florida e il Cynthia che si sono divise un tempo per parte, andando a segno con Di Mario i castellani; gol pareggiato nella ripresa da Giordani della Team Nuova Florida. Per il Cynthia è stato il primo test ufficiale della stagione.

